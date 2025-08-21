Haberler

Kütahya’da Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın yemekhanesinde çıkan yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Elde edilen bilgilere göre, yemekhanenin iki ayrı bloğunda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVE HAZIR

İhbarın yapılması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Yangın nedeniyle şehrin genelini yoğun duman kaplamış durumda. İtfaiye ekipleri, yemekhanede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

