Kütahya’da Yangında 87 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

HİSARCIK İLÇESİNDE YANGIN FACİASI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir ahşap evde meydana gelen yangın sonucunda 87 yaşındaki alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti. Ahşap evde, henüz henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ilçeye bağlı Kurtdere köyünde Hatice Ölmez’in (87) yalnız yaşadığı evde başladı.

KÖYLÜLER DURUMU İHBAR ETTİ

Evden yükselen dumanları gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdükten sonra, yanan evde yapılan incelemeler sonucunda alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ölmez’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE İNCELEME İÇİN GÖNDERİLDİ

Olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra, Ölmez’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.