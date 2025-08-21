Haberler

Kütahya’da Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleşti

YAŞLI NÜFUSUN DURUMU İNCELENDİ

Kütahya’da, Vali Yardımcısı Harun Kazez’in katılımıyla İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın amacı, ildeki yaşlı nüfusun mevcut durumunu tespit etmek, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunları belirlemek, Kütahya’ya özgü çözüm önerileri geliştirmek, yaşlılara yönelik iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmaktı.

KATILIMCILAR FARKLI KONULARI GÖRÜŞTÜ

Katılımcılar, masalar etrafında yapılan oturumlarda değerler ve toplumsal bağlar, yaşlı sağlığı ve bakımı, erişilebilirlik ve afet yönetimi, yaşlılıkta ekonomi, teknoloji ile dijital uyum, eğitim ve hayat boyu öğrenme, katılım ve sivil toplum ile sosyal kapsayıcılık konularını ele aldı. Çalıştaya; kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, huzurevi sakinleri ve ilgili meslek elemanları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınması gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Harun Kazez ise, “Kendi geleceğimizi planlar gibi sizlerden de bu doğrultuda çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Hepimiz yaşlanmaya, yaş almaya ve büyüklerimizin yerlerini almaya adayız. Bu bilinçle hareket ederek geleceğimize dair politikalar oluşturmalıyız” dedi. Program, katılımcıların katkıları ve değerlendirmeleriyle sona erdi.

