Kütahya’da Yetimlere Ramazan Yardımı Yapıldı

YARDIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için özel bir yardım programı gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplamda 166 yetim çocuğa, her biri 4 bin TL değerinde kıyafet çeki verildi. Etkinlikte çocuklara yönelik önce bir iftar düzenlendi, ardından eğlence programı gerçekleştirildi.

SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Vakıfların sosyal devlet ilkesi doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara çeşitli destekler sunduğunu vurguladı ve bu yardımların Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde düzenli bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Aydın, “Muhtaç engelli ve yetimlere muhtaç aylığı, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs, dar gelirli ailelere kuru gıda yardımları gibi destekler sağlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda hem giyim yardımları yapıldığını hem de katılımcılarla birlikte iftar yapıldığını belirten Aydın, etkinliğe yaklaşık 250 ailenin katıldığını aktardı. Ayrıca, toplamda 674 çocuğa içerisinde 4 bin TL bulunan giyim kartları dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Aydın, Vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek için bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam ettiğini belirtti. Ramazan boyunca Kütahya merkezde kurulan iftar çadırında her gün bin kişiye yemek ikram edildiğini dile getirdi. Kadir Gecesi’nde özel etkinlikler düzenleneceğini de ekleyen Aydın, tüm Kütahya halkını bu programlara katılmaya davet ederek Ramazan ayının mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.