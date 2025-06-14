Kütahya’da Yoğun Katılımlı Gençfest Gerçekleşti

GENÇFEST YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’da dördüncüsü gerçekleştirilen GENÇFEST, yoğun bir katılımla dikkat çekti. Kütahya İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) ile Kadim Vakfı iş birliği ile düzenlenen festival, yaklaşık 2 bin gencin katılımıyla renklendi. Festivalin ilk gününde liseli kız öğrenciler, ikinci gününde liseli erkek öğrenciler, son günde ise ortaokul öğrencileri etkinliklerde yer aldı. KADİM Vakfı Konağı’nın bahçesinde yapılan festival, gençlerin ilgisini topladı.

ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER

Etkinlikler çerçevesinde gençler, geleneksel okçuluk, çini, ebru ve seramik atölyeleriyle kültürel faaliyetlere katıldı. Ayrıca Hint kınası ve bileklik tasarımı gibi sanatsal atölyelerde el becerilerini geliştirme imkanı buldu. Eğlenceli alanlarda yapılan atom, çuval, yumurta, halat ve mass güreşi yarışmaları, sahne performansları, şiirler ve canlı müzik gösterileriyle festival coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılara sunulan çeşitli yiyecek ve içecekler etkinliğe ayrı bir renk kattı.

ÖDÜL TÖRENİ VE MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Festivalin son gününde, daha önce duyurulan resim ve kısa film yarışmalarının ödül töreni yapıldı. Doğu Türkistan ve Filistin temalı 12 eser arasından dereceye girenlere toplam 30 bin TL ödül verildi. KİHMED ve Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, gençlerin kültürel ve sanatsal yönlerini desteklemek amacıyla düzenlenen GENÇFEST’e gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti ve tüm katılımcılara ile emeği geçenlere teşekkür etti.