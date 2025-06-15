Kütahya’da Yürüyüş Düzenlendi, Gazze’ye Destek

KÜTAHYA’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Kütahya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı bir duruş sergilemek ve Gazze’ye destek vermek amacıyla “Küresel vicdan yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından organize edilen etkinlik için sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş, Kütahya Belediyesi önünde toplandı. Etkinliğe katılan kalabalık, ellerinde Filistin, Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı’ndan Zafer Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşün ardından KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, yaptığı açıklamada, Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla yola çıkan “Madleen” gemisinin yolculuğunu bir başlangıç olarak takdir ettiklerini ifade etti. Gazze’de 20 aydan uzun bir zamandır yoğun bir zulüm ve vahşi bir soykırımın sürdüğünü hatırlatan Balon, “Gazze artık bir şehir değil, bir hapishane, yetimhane, mezarlık halini almıştır. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir.” dedi.

Balon, Gazze’deki halkın gıda, temiz su, elektrik ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişiminin olmadığını vurgulayarak, şu sözleri ekledi: “Her şeye rağmen teslim olmayan, diz çökmeden direnen bir halk var. Biz o halkın yanındayız. Bugün burada attığımız her slogan, taşıdığımız her pankart, sadece dayanışmanın değil, aynı zamanda yerine getirmekten aciz kaldığımız sorumluluklarımızın da bir ifadesidir. Bizler, bu topraklarda adalet ve merhametin yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü bir medeniyetin mirasçıları olarak susamayız, duramayız. Filistin’de yaşananlar, sadece bir halkın değil, tüm insanlığın bir sınavıdır ve biz bu sınavda zalimin karşısında, mazlumun yanında saf tutmayı şeref biliriz.”

PROGRAMIN SONUCUNDA DUALAR EDİLDİ

Gazze ezgilerinin seslendirildiği programa, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İrfan Açık’ın duaları ile son verildi.