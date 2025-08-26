Kütahya’da Zafer Koşusu Yapıldı

ZAFER KOŞUSU DÜZENLENDİ

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Zafer Koşusu, farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Koşunun başlangıcını Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile İl Müdürü Bülent Küçük verdi. Katılımcılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, koşuda başarılı olan sporcular ödüllerini 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde alacak.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNE DESTEK

Sporun tabana yayılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bülent Küçük, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. Zafer ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların önemi, toplumda spor sevgisini ve katılımı artırmak için büyük bir fırsat sunmasıdır.