Kütahya’da Zafer Koşusu Yapıldı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Zafer Koşusu, farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Koşunun başlangıcını Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile İl Müdürü Bülent Küçük verdi. Katılımcılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, koşuda başarılı olan sporcular ödüllerini 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde alacak.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNE DESTEK

Sporun tabana yayılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bülent Küçük, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. Zafer ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların önemi, toplumda spor sevgisini ve katılımı artırmak için büyük bir fırsat sunmasıdır.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

