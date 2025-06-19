Kütahya’daki Atölyede Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Kütahya’da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndü. Yangın, saat 02.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi’nde bulunan Bayram A.’ya ait atölyede başladı.

İHBAR VE MÜDAHALE

İş yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye birçok itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SONUÇ VE SORUŞTURMA

Yangın sonrası atölye kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.