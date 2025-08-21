Kütahya’daki Yangın Ekipler Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Kütahya’daki Hava Er Eğitim Tugayı’na bağlı yemekhane, çıkan yangın sonrası ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Vefa Mahallesi’nde bulunan Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’ndaki yemekhanede tadilat işlemleri esnasında yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi tugayda bulunan itfaiye ekipleri yaptı.

OLAYA MÜDAHALE VE DESTEK EKİPLERİ

Durumun acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadeleye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de destek sağlayarak katıldı. Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, olayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının tugay yemekhanesindeki tadilat esnasında çıktığını ifade etti. Yangın esnasında can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten Işın, “Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.” şeklinde konuştu.