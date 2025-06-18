Kütahya’dan Kiraz İkramı Yapıldı

KÜTAHYA’DAN FARKLI BİR İKRAM

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yetişen kirazları sundu. Pazarlar kirazı, Kütahya’nın bereketli topraklarında yetiştiği için aroması ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

KÜTAHYA’NIN EMEĞİNİ TEMSİL EDİYOR

Milletvekilleri, bu ikramın yanı sıra Kütahya’nın selamını ve üretici emeğini Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirtti. Ortak açıklamalarında, “Her tanesi emekle, her dalı alın teriyle yetişen bu kirazlar; toprağımızın bereketini, çiftçimizin gayretini, memleketimizin üretim gücünü simgeliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kütahya’mızın selamını ve emeğini taşıyan bu ikramı sunmaktan büyük onur duyduk” ifadelerini kullandılar.

Aynı zamanda açıklamada, Kütahya’nın sahip olduğu tarımsal değerlerin ve üretici potansiyelinin her fırsatta tanıtılmaya devam edileceği vurgulandı. Bu durum, bölgenin tarımsal zenginliğini ve üretim kapasitesini artırma amacı güdüyor.