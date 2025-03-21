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Kütahya’dan Tanzanya’ya Yardım Eli Uzandı

PROJENİN BAŞLANGICI

Kütahya Linyit Ortaokulu tarafından hayata geçirilen “Sadaka Taşı” projesi, büyük bir iyilik hareketine dönüştü. Proje, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin destekleriyle gerçekleştirilen bağışlarla Tanzanya’daki yetim çocuklara iftar sofrası kurma amacı taşıyor.

İFTAR PROGRAMI VE TEŞEKKÜR

Kütahya Altın Çocuk Derneği iş birliği ile düzenlenen iftar programında bir araya gelen yetimler, “Türkiye’den uzanan bu kardeşlik eline teşekkür ederek Kütahya Linyit Ortaokulu’na ve Türkiye’ye selamlarını” iletti. Bu durum, projeye katılanların duygusal bir bağ kurmasına katkı sağladı.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA BİLİNCİ

Yetkililer, bu tür yardım projelerinin sadece maddi destek sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gönüller arasında güçlü bağlar kurduğunu ifade ediyor. Öğrencilerde yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla başlatılan bu projenin sınırları aşarak gerçek bir dayanışma örneğine dönüştüğü belirtiliyor.

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