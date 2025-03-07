Kütahya’dan Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

KÜTAHYA’DAN UMREYE GİDEN GRUP AYRILDI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile umreye gidecek olan 7 kişilik umre grubu kutsal topraklara dualarla yola çıktı. Emet ilçesi Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz rehberliğinde düzenlenen uğurlama töreni, Hisarcık Çarşı Camii önünde gerçekleştirildi.

TEK YÜREK OLARAK DUA EDİLDİ

Uğurlama töreninde, İmam Hatip Mehmet Ceviz tarafından yapılan dua sonrasında, umre yolcuları yakınlarıyla helalleşerek vedalaştı. Bu duygusal anlar, gözyaşlarına neden oldu ve umre grubu kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.