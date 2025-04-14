Kütahya Diriliş Spor Gururlandırdı

KÜTAHYA’DAN GURUR VERİCİ BAŞARI

Kütahya Diriliş Spor Kulübü, Bursa’da gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri’nde gösterdiği performansla dikkat çekti. 400’ü aşkın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda Kütahyalı sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde aldıkları başarılarla şehri gururlandırdı. Minik erkekler kategorisinde yarışan Sinan Ayaz Seyman, dördüncülük elde ederek finale yükselme hakkı kazandı. Yıldız erkeklerde Mehmet Akif Özer ikinci, Eren Eşsiz ise üçüncü yer aldı. Genç erkeklerde İsa Akkurt birinci olurken, Muhammed Yusuf Sarıkaş üçüncülük elde etti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Yıldız erkekler takım kategorisinde Mehmet Akif Özer, Eren Eşsiz, Emir İmren ve Ömer Salih Sarıkaya’dan oluşan takım, rakiplerini geride bırakarak birinciliği kazandı ve Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Genç erkeklerde ise İsa Akkurt, Muhammed Yusuf Sarıkaş ve Muhammed Enver Bilir’den oluşan ekip, gösterdikleri üstün performansla birincilik kürsüsüne çıktı. Geçmişte Türkiye ikincilikleriyle adından söz ettiren Diriliş Spor Kulübü, bu sezon yıldızlar ve gençler kategorilerindeki takım birincilikleriyle başarı oranını artırdı. Kulüp, önümüzdeki aylarda Konya ve Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonaları’na kararlı bir şekilde hazırlanıyor.

DESTEKLE BİR ADIM DAHA İLERİ

Yarışmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Yöneticisi ve Resmi Antrenörü Ebru Gül Çakır, “Kütahya Diriliş Spor Kulübü olarak bir kez daha şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız bu kadim sporu Kütahya’da yaşatmak ve yaygınlaştırmak. Merkezimizin yanı sıra Gediz ve Altıntaş ilçelerinde de aktif faaliyet gösteriyoruz. 40’a yakın lisanslı sporcumuzla disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Çakır, destek veren herkese teşekkür ederek, elde edilen her başarının yalnızca bir spor dalını değil, aynı zamanda milletimizin tarihi hafızasını ve kültürel mirasını yaşatma çabası olduğunu belirtti.