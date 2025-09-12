Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda Çalışmalar Tamamlandı

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda devam eden inşaat çalışmaları sona yaklaşmış durumda. Ancak, ilk karşılaşmanın seyircisiz yapılacak olması ve zemin oturumu için cumartesi günü gerçekleştirilecek Karşıyaka maçı Tavşanlı Ada Stadyumu’nda oynanacak. TFF 3. Lig’e galibiyetle başlayan Kütahyaspor, ligdeki ikinci maçında Karşıyaka ile yüz yüze gelecek.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Geçen sezon Düzcespor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle, bu mücadele seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dumlupınar Stadyumu’ndaki ilk etkinlik ise Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde oynanacak olan Altınordu maçı olacak.