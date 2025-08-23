Haberler

Kütahya Emet’te Otomobil Tarlaya Uçtu

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçma olayı gerçekleşti. Kazada 5 kişi yaralandı ve bunlardan biri ağır durumdaki Halime T. yoğun bakımda tedavi ediliyor.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Emet ilçesinden Hisarcık yönünde ilerliyordu. Doğanlar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya düştü. Kaza sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ve 4 yolcuyu Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yoğun bakımda tedavi gören Halime T. dışında diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu kaza durumu, yayalara ve sürücülere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

