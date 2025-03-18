Kütahya Emet’te Şehit Yakınlarına İftar Programı

EMET İLÇESİNDE İFTAR ORGANİZASYONU

Kütahya’nın Emet ilçesinde, şehit yakınları ve gaziler için özel bir iftar programı gerçekleştiriliyor. Programda, ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları onuruna Kaymakam Furkan Seyman, eşi Ebru Seyman ve ilçe protokolü bir araya geliyor.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BİR ARADA

İftar yemeği öncesinde ve sonrasında, Kaymakam Furkan Seyman ve eşi Ebru Seyman, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgileniyor. Ayrıca, çocuklarla da bir araya gelen Seyman çifti, onlara ikramlarda bulunarak bir süre sohbet ediyor.