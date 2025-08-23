Haberler

Kütahya Emniyeti Bilgilendirme Çalışmaları Sürüyor

KÜTAHYA EMNİYETİ FARKINDALIK SEMİNERLERİ DÜZENLİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, toplum bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekiplerinin düzenlediği seminerlerde, farklı topluluklara önemli konularda bilgiler veriliyor.

SUNUMLARDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

Seminerlerde; sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklara sunumlar yapılıyor. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalar hakkında, “Toplumu oluşturan insandır; Kütahya Emniyeti olarak her vatandaşımıza ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

