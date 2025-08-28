Kütahya Emniyeti, Güvenlik Eğitimi Yapıyor

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, “Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek” hedefi doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. ÇOGEP Projesi çerçevesinde il genelinde çeşitli işyerleri, semt pazarları ve bazı mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. “Dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para” konularında uyarılar yaparak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Ayrıca, güvenli yaşam alanları oluşturma amacı doğrultusunda muhtarlar ziyaret edilerek, suç ve suç oluşum alanları hakkında görüşmeler yapıldı. Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında muhtarlara bilgi verildi. Bunun haricinde, ÇOGEP “Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar” Projesi kapsamında açılacak Lisans Edindirme Kursları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.