Kütahya, En Çok Yetime Sahip İl

KÜTAHYA, YETİM DESTEK PROGRAMINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü yardım faaliyetleri çerçevesinde Kütahya, öğrenci sayısına oranla en fazla yetime destek veren il olarak Türkiye birinciliğini elde etti. İstanbul Fatih’te düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından eğitimciler ile idarecilerin katıldığı iki günlük “İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Çalıştayı”na Kütahya’dan da katılım sağlandı. Çalıştayda, projenin öğrencilerin sosyal, psikolojik, manevi ve akademik gelişimlerine olan katkıları ile aile ve toplum yapısındaki etkileri masaya yatırıldı. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin katılımını artırmaya yönelik öneriler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri de değerlendirildi. Kapanış programında, katagorilere göre ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına ödülü, proje il koordinatörü Fatma Sönmez Acar aldı. Kütahya, 250 yetime sağladığı destek nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Tayland’ın Patani bölgesindeki bir yetimhanede büyüyen bir kız çocuğunun, hayalini resmettiği tablo, Kütahya’ya anlamlı bir hediye olarak verildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya’nın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emek veren herkese teşekkür etti. Yılmaz, yetimlere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, öğrencilerde bu bilincin oluşmasının değerini belirtti. Müdür Yılmaz, “Yetim gülerse dünya güler” anlayışı ile 2025 yılında iyilik yarışına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜRLER DAĞITILDI

Çalıştayda ayrıca, katılımcı okul ve öğretmenlere çeşitli ödüller ve belgeler verildi. Kütahya, gerçekleştirdiği projelerle hem kendi ilinde hem de Türkiye genelinde çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu tür çalışmalar, yetimlerin hayatına dokunarak, toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor. Kütahya’nın bu anlamlı katkısı, gelecekteki projelerde de ilham verici bir örnek olmaya devam edecek.