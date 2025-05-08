Kütahya Fuarı Başladı, Ziyaretçi Bekleniyor

KÜTAF’IN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) düzenlenen törenle ziyarete açıldı. 4 gün sürecek etkinlikte, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum ve yem ürünleri gibi çeşitli ürünlerin tanıtımı yapılacağı bildirildi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kütahya Tarım Fuarı bu yıl 15. kez kapılarını açtı. Pazartesi Pazarı’nda 15 bin metrekare bir alanda 250’e yakın firmamızla Tarım Fuarımızı açtık. Frig Fuarcılık olarak düzenlediğimiz bu fuarda, Ziraat Odalarımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret Borsamız, Tarım Kredi gibi sivil toplum örgütlerimiz ve kamu kurumlarının çok büyük katkıları var. Bu fuarda özellikle üreticilerimizi buraya almak bizi çok mutlu ediyor” dedi. Varol, fuarın 15 yıldır Kütahya’da tarım sektörünün geleneği haline geldiğini belirtti.

ZİYARETÇİ HEDEFİ VE FUARIN ÖNEMİ

Tuncay Varol, “Gelişen tarım teknolojisi, iklim değişikliği gibi konulardan dolayı üreticilerin bu fuarlara gerçekten ilgisi oluyor ve burada sürekli yeni teknolojileri bulabiliyorlar” sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı. 11 Mayıs günü sona erecek olan fuar için 100 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer protokol mensupları, açılış töreninin ardından fuarı gezerek, firmaların yetkililerinden ürünler hakkında bilgi aldılar.