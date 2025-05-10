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Kütahya Futsal Takımı Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI VE DESTEK

Kütahya kız futsal takımı, İzmir’de gerçekleştirilen Yurtlig Futsal Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda finalde rakibini 7-0 yenerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Sezon boyunca takımın yanında olan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, son ana kadar takımı desteklemeye devam etti. Onların azim ve emeklerine ortak oldu.

MÜDÜR KÜÇÜK’ÜN MESAJI

Şampiyonluk mücadelesinde takımı yalnız bırakmayan Müdür Küçük, şampiyonayı İzmir’de yerinde takip etti. Küçük, “Gençlerin hayallerine inanmaya, onların yanında dimdik durmaya ve sporun gücüyle yarınlara umut taşımaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı. Kütahya’nın bu başarısı, il sporunu daha da ileriye taşımak açısından önemli bir adım oldu.

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