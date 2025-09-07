Kütahya Hastanesi, Özel Şirkete Devrediliyor

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kütahya Şehir Hastanesi’ne devri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şahbaz, bu durumun sağlık bakanlığı için endişe verici olduğunu belirtti ve “Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz; kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi, bu hastanenin özel bir şirkete peşkeş çekilmesi anlamına gelmektedir ve suçtur” ifadesini kullandı.

KAMU HASTANESİNİN YASAL DURUMU

Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin şehir hastanesinin kullanımına açılmasının, genelge ve kanunlara açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade etti. 2018 Sayılı Genelgenin, 4734 Kamu İhale Kanunu’na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal alımlarını düzenlediğini aktaran Şahbaz, “Yasanın 11’inci maddesi, bu kanun kapsamında yapılacak işlerin Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığını düzenlemektedir. Bu nedenle kamu düzenlemesine tabi olan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bu kanuna tabi olmayan Şehir Hastanesi ile 2018-1 Genelge kapsamında mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır” dedi.

Şahbaz, en dikkat çeken noktaların başında, Kütahya Şehir Hastanesi’nin işletmesine ilişkin sözleşme değişikliği olmadan bir özel şirkete bedelsiz olarak 400 yataklı eğitim-araştırma hastanesinin devri olduğunu açıkladı. Şahbaz, “500 yataklı olarak sözleşme imzalanan şehir hastanesi, yüklenici firmasına bir kuruş yatırım yapmadan 137 yatak, 63 yoğun bakım yatağı, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, poliklinik odaları, acil servisler, diyaliz ve inme merkezleri ve ameliyathaneler bedelsiz olarak devredilecektir. Biz buradan Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz; kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi, bu hastanenin özel bir şirkete peşkeş çekilmesi anlamına gelmektedir ve suçtur” dedi. Şahbaz ayrıca, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” söylemiyle tanımlanan bu dönemin, kamu hastanelerinin ve kamu kaynaklarının özel sermaye tarafından yağmalandığı bir dönem olarak tarihe geçeceğini vurguladı.