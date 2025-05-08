Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı, Askeri Eğitim Veriyor

HAVA TUGAYI TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ VERİYOR

Türkiye’nin acemi birliklerinde eğitim veren tek hava tugayı olan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, her yıl on binlerce Mehmetçiğe temel askerlik eğitimi sunuyor. 2024 yılı itibarıyla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yaklaşık 34 bin er eğitim aldı. Bu süreçte Mehmetçiler, silahla ilk tanışmalarını gerçekleştirdikleri gibi çok yönlü askeri eğitimlerden de geçiyor. Yeniliklerle dolu bir eğitim sürecinin parçası olarak gereken temel askerlik ve yanaşık düzen eğitimlerini aldıktan sonra, mekanik nişancılık eğitimiyle birlikte başlangıç atışlarını yapma imkanına sahip oluyorlar.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM PROGRAMI

Askeri eğitimlerin yanı sıra Mehmetçilere, istihbarat, siber güvenlik, psikolojik dayanıklılık, afet farkındalığı, yangın güvenliği, teknoloji bağımlılığı ile mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik konularında bilinçlendirme dersleri veriliyor. Aynı zamanda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut ve planlanan teknolojileri hakkında bilgi paylaşımı da sağlanıyor. Eğitim sahasında Mehmetçilerin gösterdiği gayret ve disiplin dikkat çekerken, eğitim sonunda düzenlenen yemin töreninde duygusal anlar yaşanıyor.

YEMİN TÖRENİNE DUYGUSAL DAKİKALAR

Törende konuşan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, askerlik mesleğinin Türk milletinin kültüründeki önemine vurgu yaptı. “Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe, askerlik kutsaldır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ise onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir. Yeri, Türk milletinin kalbidir. Memleketimizin yedi farklı bölgesinden gelerek bu kutsal asker ocağına katıldınız ve eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Artık usta bir asker olarak göreve hazırsınız. Bugünden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın çelik kanatları altındaki yerinizi alacaksınız. Temel askerlik eğitiminin yanında; bayrak, vatan, asker ve silah arkadaşlığının yarattığı paylaşma, yardımlaşma, bir ve beraber olma duygusunu da yaşadınız.” diyen Baş, Mehmetçiklere önemli bir mesaj verdi. Törenin ardından usta birliklerine teslim olmadan önce aileleriyle bir araya gelen erler, hasret gidermenin sevincini ve gururunu aynı anda yaşadı.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAYI’NIN ROLÜ

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, hem verdiği eğitimler hem de üstlendiği misyonla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yetiştirme kapasitesinde kritik bir rol oynuyor.