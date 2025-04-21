Kütahya Hava Er Tugayı Konser Verdi

KONSERİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu, belirli bir etkinlik çerçevesinde Köprüören köyündeki ilk ve ortaokulda konser düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu okulda özel bir konser veriliyor.

Hava Bando Binbaşı Ömür İnci’nin şefliğini yaptığı konserde, birçok yerel marş seslendiriliyor. Konserde Erzurum Marşı, Gençlik Marşı, Sakarya Marşı, Ankara Marşı, Bu Bayrak, Alay Marşı, Canım Türkiye’m ve Vatan Marşı gibi eserler yer alıyor. Çocuklar ve öğretmenler, etkinliğe katılarak Türk bayraklarını sallayarak coşkuya eşlik ediyor.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, konserin ardından bayramını kutladığı çocuklara özel hediyeler veriyor. Bu özel gün kapsamında, Milli Savunma Bakanlığından gelen boyama kitapları çocuklara dağıtılıyor.