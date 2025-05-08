Kütahya Hava Tugayı, Askerlik Eğitimi Veriyor

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAYI’NDA TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ

Türkiye’nin acemi birliklerinde eğitim veren tek hava tugayı olan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, her yıl on binlerce Mehmetçiğe temel askerlik eğitimi sağlıyor. Bu yıl Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yaklaşık 34 bin er eğitim alıyor. Burada Mehmetçikler, silahla ilk kez tanışıyor ve çok yönlü bir askeri eğitim sürecinden geçiyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE KAPSAMLI KURS PROGRAMI

Süreç dahilinde, yanaşık düzen ile temel askerlik eğitimlerinin yanı sıra kapsamlı eğitimler uygulanıyor. Aldıkları mekanik nişancılık eğitiminin ardından Mehmetçikler başlangıç atışlarını yapıyor. Askeri eğitimin ötesinde, istihbarat, siber güvenlik, psikolojik dayanıklılık, afet farkındalığı, yangın güvenliği, teknoloji bağımlılığıyla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilikler gibi konularda da bilinçlendirme dersleri veriliyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut ve planlanan teknolojileri hakkında bilgi paylaşımı da gerçekleştiriliyor.

DÜZGÜN BİR EĞİTİM VE YEMİN TÖRENİ

Mehmetçiklerin eğitim sahasında gösterdiği gayret ve disiplin göz önüne seriliyor. Eğitim sonunda düzenlenen yemin töreni sırasında duygusal anlar yaşanıyor. Törende konuşan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, askerlik mesleğinin Türk kültüründeki önemine vurgu yaparak, “Ordu millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe, askerlik kutsaldır. Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri onun ayrılmaz bir parçası ve daima Türk milletinin hizmetindedir” dedi.

AİLELERLE BEİR AKŞAM GÖRÜNTÜSÜ

Törenden sonra, usta birliklerine teslim olmadan önce aileleriyle bir araya gelen erler, hasret gidererek sevgi ve gururu bir arada yaşıyor. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, verdiği eğitim ve taşıdığı misyon itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yetiştirme kapasitesinde kritik bir rol oynuyor.