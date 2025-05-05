Kütahya Hisar Kalesi’nde Eğlence Var

KÜTAHYA HIZMETİ ÜZERİNE ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği, Hisar Kalesi’nde düzenlediği Hıdırellez Şenliği ile büyük bir coşkuya imza attı. Etkinlik, Kosovalı ve Balkan kökenli yüzlerce katılımcıyı bir araya getirirken, Rumelili sanatçı Yakup’un performansı ile eğlence doruk noktasına ulaştı.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan sanatçı Yakup, “Kütahya ve Eskişehir çevresi, Balkan göçmenlerinin yıllardan beri yaşamış olduğu bir bölge. Gerçekten burada çok yoğunuz. Bu etkinlik üçüncü etkinliğimiz, ben ikinci defa katılıyorum. Her seferinde daha kalabalık, daha eğlenceli, daha profesyonel ve daha güzel oluyor. Baharın gelişini böyle kutluyor, kültürümüzü ve ananelerimizi yaşatıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul’dan talep doğrultusunda geldik. Kütahya ve Eskişehir’deki Balkan insanlarının yeri bizler için çok ayrı. Allah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah nice senelere, nice programlara” şeklinde konuştu.

KOSOVALI TOPLUMUN GURURU

Türkiye Gazetesi Kütahya Temsilcisi Münevver İslam ise, “Kosovalı olarak öncelikle bütün Kosovalılarla gurur duyuyorum. Kosovalılar Derneği böyle bir hizmetle, böyle bir etkinlik düzenlemiş. Biz de katıldık, yoğun bir katılım var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlarda bulunmak benim için onur verici” dedi.