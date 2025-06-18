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Kütahya Hisarcık’ta Şehit Ahmet Yavuz Anıldı

MEZARINDA ANILDI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 35 yıl önce şehit olan asker Ahmet Yavuz, mezarı başında yapılan dualarla anıldı. 1990 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleşen çatışmada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ahmet Yavuz, Hatıralar arasında yerini koruyor.

RESMİ KATILIMLA ANMA TÖRENİ

Yavuz’un şehadetinin 35. yılında, ilçeye bağlı Yukarı Yoncağaç köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve şehidin ailesi katıldı. Törende dualar okunarak vatanı için can veren Yavuz’un hatırası yaşatıldı.

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