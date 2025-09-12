Kütahya, İhtiyaç Duyulan Paletleri Denetliyor

AHŞAP PALET ÜRETİMİ DENETİLDİ

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü, ahşap palet üretimi yapan işletmeleri denetliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ISPM-15 belgeli ahşap palet üreten işletmelerin durumu incelendi.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK KONTROL EDİLDİ

İhracata yönelik paletlerin uluslararası standartlara uygunluğu yerinde değerlendiriliyor. Bu denetimler, ahşap palet üretiminin kalitesinin artırılması ve ihracatın desteklenmesi açısından önem taşıyor.