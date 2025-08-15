Haberler

Kütahya İl Eğitim Müdürü Ziyaret Etti

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve eşi, Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında müze, giyim üretim atölyesi, çini, el sanatları, nakış, dokuma ile puşide atölyeleri incelendi ve ustalardan bilgi alındı.

GELENEKSEL PROJELER HAKKINDA BİLGİLER

Enstitünün güncel projelerinden biri olan “Gelenekten Geleceğe Tematik Tasarımlar: Düğünümüz Var” kapsamında İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirilen iş başı gözlem faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Ziyarete, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Özyorgun, kurum idarecileri ve Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum da katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.