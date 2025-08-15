Kütahya İl Eğitim Müdürü Ziyaret Etti

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve eşi, Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında müze, giyim üretim atölyesi, çini, el sanatları, nakış, dokuma ile puşide atölyeleri incelendi ve ustalardan bilgi alındı.

GELENEKSEL PROJELER HAKKINDA BİLGİLER

Enstitünün güncel projelerinden biri olan “Gelenekten Geleceğe Tematik Tasarımlar: Düğünümüz Var” kapsamında İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirilen iş başı gözlem faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Ziyarete, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Özyorgun, kurum idarecileri ve Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum da katıldı.