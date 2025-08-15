Haberler

Kütahya İl Jandarma ve Emniyet Ziyareti

JANDARMA VE EMNİYET YETKİLİLERİNDEN ZİYARET

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ile Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ediyor. Bu görüşmeye 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve Bölge Müdürü Murat Demir de katılıyor.

BÖLGE İLE İLGİLİ İSTİŞARELER YAPILDI

Ziyarette, bölge ve şehirle ilgili çeşitli konularda istişareler yapılıyor. Bu görüşmelerin, Kütahya’nın gelişim süreçlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

