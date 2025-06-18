Kütahya İl Müftülüğü Futbol Turnuvası Tamamlandı

FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Kütahya İl Müftülüğü ve Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlenen, il ve ilçe müftülükleri arasında tanışma ve kaynaşmayı artırmayı hedefleyen futbol turnuvası sona erdi. Turnuvaya il genelinden toplam 11 takım katıldı. Büyük heyecan içerisinde geçen finalde Kütahya İl Müftülüğü ile Domaniç İlçe Müftülüğü ekipleri karşı karşıya geldi.

FINAL MAÇINDA HEYECAN DORUKTA

İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın başlama vuruşu ile başlayan final mücadelesi, Kütahya İl Müftülüğü takımının zaferiyle sonuçlandı. Finalin ardından gerçekleştirilen törende, şampiyonluk kupası İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından Kütahya İl Müftülüğü takımına verildi.

TEŞEKKÜR VE DAYANIŞMA

Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, turnuvaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti. Bayatlı, bu tür faaliyetlerin “kurum içi dayanışma ve motivasyonu artırdığını” vurguladı.