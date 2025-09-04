Kütahya İli SİBERAY Ekibi Bilgilendirdi

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY ekipleri aracılığıyla vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek için sokakta bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu faaliyet, siber suçların önlenmesi ve hem maddi hem manevi zararların minimuma indirilmesi amacıyla yapılıyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK EĞİTİMİ

SİBERAY programı kapsamındaki ekipler, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında vatandaşlara detaylı bilgiler sunarak, broşürler dağıttı. Bu tür bilinçlendirme faaliyetleri, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.