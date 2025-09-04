Haberler

Kütahya İli SİBERAY Ekibi Bilgilendirdi

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY ekipleri aracılığıyla vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek için sokakta bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu faaliyet, siber suçların önlenmesi ve hem maddi hem manevi zararların minimuma indirilmesi amacıyla yapılıyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK EĞİTİMİ

SİBERAY programı kapsamındaki ekipler, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında vatandaşlara detaylı bilgiler sunarak, broşürler dağıttı. Bu tür bilinçlendirme faaliyetleri, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Haberler

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.