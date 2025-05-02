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Kütahya Jandarma Ekibi Operasyon Düzenledi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Gediz ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonda, 25 kök kenevir bitkisi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla ve yasadışı uyuşturucu ekimiyle mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtiyor.

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