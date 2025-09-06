Kütahya Jandarma Ekipleri Kaçakçılığı Önledi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele alanında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı. Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma süreci başlatıldı. Bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.