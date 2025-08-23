Haberler

Kütahya Jandarma, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon çerçevesinde, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

