Kütahya Jandarma, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü’nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon çerçevesinde, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantısı bulunan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.