Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Umre Ziyareti Yaptı

KUTAHYA KADİM VAKFI BAŞKANI UMRE ZİYARETİNDE

Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, ailesiyle birlikte karayoluyla “Bereketli Hilal” adı altında umre ziyareti gerçekleştirdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, umre dönüşünde Önsay’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden kutsal topraklara giden Önsay, yürüyüşü boyunca birçok İslam büyüğünün türbelerini ve tarihi mekanları ziyaret etti. Önsay, değerlendirmesinde “Oraları gidip görmek, yaşamak bambaşka bir tecrübe. Vakti ve imkanı olan herkese böyle bir yolculuğu tavsiye ediyorum. Hazreti İbrahim’den İmam-ı Azam’a, Abdülkadir Geylani’den diğer büyüklerimize kadar önemli ziyaret noktalarını görmek çok kıymetliydi” dedi. Bölgedeki insanların misafirperverliği ve Türkiye’ye duydukları sevginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Önsay, “Herkes Türkiye’yi örnek ve önder bir ülke olarak görüyor” diye ekledi.

Önsay, Bereketli Hilal coğrafyasının tarihteki büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı. “Kur’an’da kıssaları anlatılan birçok peygamber bu topraklarda yaşamıştır. Bu bölge adeta dünyanın kalbidir. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde olduğu gibi, inşallah bir gün tekrar barış ve huzur hakim olur” sözleriyle hislerini dile getirdi.

Geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, bölgenin stratejik önemi üzerine durdu. Şeyhanlıoğlu, “Bereketli Hilal, tarihten bugüne dünyanın merkezidir. Osmanlı, Selçuklu ve Abbasiler gibi imparatorluklar buraya hakim olduklarında dünya hakimiyetini de elde ettiler. Bugün de enerji kaynaklarının ve ticaret yollarının merkezi burasıdır. Mustafa Önsay’ın yaptığı bu seyahat hem tarihi hem de siyasi açıdan çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

– KÜTAHYA