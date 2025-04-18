Kütahya Kadim Vakfı Moral Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Kütahya Kadim Vakfı, eğitim hayatındaki lise ve üniversite öğrencilerine keyifli bir moral etkinliği yüksek tutuyor. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen balık ekmek organizasyonu, katılımcılara neşe dolu bir akşam sunuyor. Etkinlik hakkında izlenimlerini paylaşan Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, vakıf içerisindeki faaliyetlere aktif katılım gösteren gençlerle buluşmanın önemine değinerek, “Bu akşam öğrencilerimizle birlikte güzel bir atmosferde buluştuk” şeklinde ifade ediyor.

BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Başkan Önsay, ayrıca, ülke genelinde düzenlenen Geleneksel Okçuluk yarışmalarında başarı kazanarak derece elde eden Merkez, Altıntaş ve Gediz Diriliş Gençlik Spor Kulübü sporcularını da ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyor. Başarılı öğrencilere yönelik tebriklerini ileten Önsay, “9 yıldır binlerce gencimize okçuluk eğitimi verdik. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin en başarılı geleneksel okçuluk kulüplerinden biri olduk. Gençlerimizin her platformda Kütahya’yı en iyi şekilde temsil etmesinden gurur duyuyoruz” diye belirtiyor.

DESTEK VE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Önsay, vakfın okçuluk alanındaki faaliyetlerinde büyük katkı sunan tüm hocalara da teşekkürlerini iletiyor. “Yıllardır büyük fedakarlıklarla çalışan, yüzlerce okçu yetiştiren hocalarımıza minnettarız” diyerek, bu başarıların arkasında yatan emeği vurguluyor. Kütahya Kadim Vakfı, böylelikle eğitim ve spor alanında adından söz ettiriyor.