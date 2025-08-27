Kütahya Kadın Tarım Festivali Gerçekleştirildi

KÜTAHYA KADIN TARIM SANAT FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya Kadın Tarım Sanat Festivali, Vali Musa Işın’ın katılımıyla düzenlendi. Kadın girişimcilerin emekleriyle ortaya koydukları ürünler ve yöresel lezzetler festivalde tanıtıldı. Etkinlik, Kütahya’nın kültürel ve ekonomik hayatında canlılık oluşturdu. Programa, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, il protokolü üyeleri ve birçok vatandaş katıldı. Festival alanında, kadın üreticilerin hazırladığı stantlarda lavanta gibi çeşitli yöresel ürünler sergilendi. Sergilenen ürünler, çini sanatçısı Nida Olçar tarafından tanıtıldı.

VALİ’DEN KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK

El sanatları, doğal ürünler ve geleneksel tatların yer aldığı stantları gezme fırsatı bulan Vali Musa Işın, kadınların üretime katılımının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Işın, “Kadınlarımızın el emeğini, üretkenliğini ve azmini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınlarımızın tarımda, sanatta ve ticarette daha güçlü bir şekilde yer almaları, ilimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür etkinlikler, Kütahya’nın hem kültürel hem de ekonomik hayatını zenginleştirmektedir. Emeği geçen tüm üretici kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Festivalin, Kütahya’nın kadın üreticilerine ekonomik katkı sağlayacağı ve yerel kalkınmaya ivme kazandıracağı vurgulandı.