Kütahya Köyünde Yangın 2 Ev Yaktı

KÜTAHYA’DA ÇIKAN YANGININ ETKİLERİ

Kütahya’daki bir köyde meydana gelen yangın sonucunda 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır tamamen kullanılamaz duruma geldi. Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Karacaören köyündeki bir evde, henüz kesin bir sebebi belirlenemeyen bir yangın başladı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek, çevredeki diğer bir evi, samanlıkları ve ahırları da etkisi altına aldı.

Köylüler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangının daha da büyümesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Bu ihbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kütahya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucunda alevleri mutlulukla kontrol altına aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı’ya ait olan 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanların da telef olduğu öğrenildi. Yangının getirdiği zarar, köy halkını derinden etkiledi.