Kütahya Lezzet Festivali Büyük İlgiyle Başladı

LEZZET FESTİVALİ YOĞUN İLGİYLE BAŞLADI

Kütahya’daki Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen Lezzet Festivali, ilgiyle başladı. Bir hafta sürecek etkinliğin ilk gününde, vatandaşlar çeşitli yörelerden gelen lezzetleri tatma imkanı buldu.

YEREL ÜRÜNLERİN TANITIMI YAPILIYOR

Festival alanında kurulan stantlarda esnaflar, ürünlerini tanıtarak ziyaretçilere ikramlar sundu. Özellikle Hatay ve Erzurum mutfağının ünlü künefesi gibi birçok yöresel tat, Kütahyalıların beğenisini topladı.

FARKLI MUTFAKLARI TANIMA FIRSATI

Etkinlik boyunca vatandaşlar, farklı şehirlerin mutfak kültünü öğrenip, lezzetleri deneyimleme şansı bulacaklar. Festival, bir hafta süresince Zafer Meydanı’nda devam edecek.