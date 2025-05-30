Kütahya Merkezli 4 İlde Operasyon Yapıldı

KÜTAHYA MERKEZLİ OPERASYON

Kütahya merkezli dört ilde, ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonda, 13 şüpheli tutuklandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.T’nin liderliğini yaptığı kaçak ruhsatsız silah satışı yapan suç örgütü üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANKI GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yaklaşık beş aylık bir takip sürecinin sonunda, Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne illerinde tespit edilen dokuz adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda, suç örgütünün lideri B.T. dahil olmak üzere, örgüt üyesi olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplamda 9 tabanca, 40 mermi, 29 bin 407 uyuşturucu hap ve 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “silah ticareti ve kaçakçılığı” ile “uyuşturucu ticareti” suçlamalarından dolayı tutuklandılar.