Kütahya Merkezli Suç Örgütü Operasyonu Tamamlandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kütahya merkezli bir suç örgütüne karşı gerçekleştirilen yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçlarına dair bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN MASKELERİ AÇILDI

Ç.M. ve O.M. isimli kişilerin elebaşı olduğu öne sürülen bu suç örgütüne yönelik olarak Kütahya’nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar’da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici bulgular elde edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon çerçevesinde, toplam değeri 2 milyon 316 bin 240 lira olan 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız bir tabanca ve 2 fişek, ruhsatsız bir tüfek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Adalet sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.