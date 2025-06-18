Kütahya Milletvekilleri Kiraz İkramı Yaptı

KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİNDEN CUMHURBAŞKANI’NA İKRAM

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yetişen kirazları sundu. Pazarlar kirazı, Kütahya’nın bereketli topraklarında yetişen ve kalitesiyle dikkat çeken bir ürün olarak Erdoğan’a iletildi. Milletvekilleri, bu ikramla birlikte Kütahya’nın selamını ve üretici emeğini Cumhurbaşkanı’na aktardıklarını ifade etti.

KİRAZLARIN ANLAMINI AÇIKLADILAR

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, “Her tanesi emekle, her dalı alın teriyle yetişen bu kirazlar; toprağımızın bereketini, çiftçimizin gayretini, memleketimizin üretim gücünü simgeliyor” dedi. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kütahya’mızın selamını ve emeğini taşıyan bu ikramı sunmaktan büyük onur duyduk” şeklinde bir duygu paylaştılar.

Açıklamada, Kütahya’nın sahip olduğu tarımsal değerlerin ve girişimcilik potansiyelinin her fırsatta öne çıkarılmasına devam edileceği belirtildi. Kütahya’nın üretim Gücünün önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.