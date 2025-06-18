Kütahya Müftülüğü Futbol Turnuvası Sona Erdi

FUTBOL TURNUVASINA KATILIM VE HEYECAN

Kütahya İl Müftülüğü ve Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği’nin iş birliğiyle, il ve ilçe müftülükleri arasında kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başarıyla sona erdi. Turnuvaya il genelinden toplam 11 takım katıldı. Final maçında Kütahya İl Müftülüğü ile Domaniç İlçe Müftülüğü karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SAHİBİNİ BULDU

İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın başlama vuruşuyla başlayan final maçı, Kütahya İl Müftülüğü takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Finalin hemen ardından gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyonluk kupası, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından kazanan takıma takdim edildi. Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, turnuvaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin “kurum içi dayanışma ve motivasyonu artırdığını” ifade etti.