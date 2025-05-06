Kütahya’nın Fetih Yılı Kutlandı

KÜTAHYA’DA ANADOLU SELÇUKLULARI’NIN FETHİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kütahya, Anadolu Selçukluları’nın fethedilişinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez dolayısıyla özel bir törenle anıldı. Valilik ve Belediye işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik, Kütahya Kalesi’nde düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Vali Musa Işın, Kütahya’nın adeta bir gizli hazine olduğunu belirtti. Işın, Kütahya tarihinin Anadolu’nun geçmişinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Kütahya, namütenahi zenginlikleriyle saklı bir cennettir. Bu mirasın farkında olarak şehrimizi daha da parlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın, gençlik dönemini geçirdiği Kütahya’da önemli bir lider olarak yetiştiğini belirtti. Kütahya’nın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok cami, türbe ve hamam ile zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

KÜTAHYA’NIN TARİHİ KİMLİĞİNE YARAŞIR BİR DÖNÜŞÜM

Vali Işın, Kütahya’nın tarihi kimliğine uygun bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise günün, Kütahya’nın sonsuza dek Türk-İslam yurdu olarak mühürlendiği bir gün olduğunu belirtti. “Hıdırellez, inancımızda bolluğun, bereketin ve umudun simgesidir. Hızır ile İlyas Aleyhisselam’ın buluştuğu bu kutlu günde, bir milletin hafızasında yer eden büyük zaferin yıl dönümünü de yaşıyoruz.” şeklinde konuşan Kahveci, bu anlamlı günün önemine değindi.

KONUŞMALAR VE GÖSTERİLER

Etkinlikte AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de konuşmalar yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Hıdırellez ve Kütahya’nın fethi hakkında bilgiler sundu. Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Tören, Kütahya’nın tarihine ve kültürel değerlerine vurgu yaparak katılımcılar için keyifli bir atmosfer yarattı.