Kütahya’nın Geleceği İçin Önemli Toplantı

KÜTAHYA İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin geleceği ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve diğer partilerin il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri yer aldı. Ayrıca, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bükni, Tavşanlı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Akkaya ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe de toplantıda yer aldı.

KÜTAHYA VE TAVŞANLI İÇİN PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, Kütahya ve Tavşanlı’ya değer katacak olan projeler ve yatırımlar detaylı olarak ele alındı. Şehrin kalkınmasını sağlamak amacıyla güçlü işbirliği ve istişarelerle önemli kararlar alındı. Milletvekili Mehmet Demir, toplantı sonrasında şu sözleri söyledi: “Kütahya’mızın kalkınması ve halkımızın refahı için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütahya’mız için daha güzel yarınlar inşa etmek adına birlikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”