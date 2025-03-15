Haberler

Kütahya’nın Geleceği İçin Önemli Toplantı

KÜTAHYA İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin geleceği ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve diğer partilerin il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri yer aldı. Ayrıca, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bükni, Tavşanlı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Akkaya ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe de toplantıda yer aldı.

KÜTAHYA VE TAVŞANLI İÇİN PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, Kütahya ve Tavşanlı’ya değer katacak olan projeler ve yatırımlar detaylı olarak ele alındı. Şehrin kalkınmasını sağlamak amacıyla güçlü işbirliği ve istişarelerle önemli kararlar alındı. Milletvekili Mehmet Demir, toplantı sonrasında şu sözleri söyledi: “Kütahya’mızın kalkınması ve halkımızın refahı için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütahya’mız için daha güzel yarınlar inşa etmek adına birlikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

ÖNEMLİ

Haberler

Tüketicileri Koruma Haftası Şikayet Analizi

Tüketicilerin ayıplı mal, online alışveriş ve aboneliklerle ilgili şikayetleri artış gösteriyor; en fazla ayıplı ürünler, yanıltıcı indirimler ve taklit ürünler şikayet ediliyor.
Haberler

Sinop’ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

Sinop'ta düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 48 bin 350 TL ceza verilirken, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Gerze'de ayrıca aranan bir kişi yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.