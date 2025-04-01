Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nden Sıfır Atık Projesi

KÜTAHYA OLgunlaşma Enstitüsü’nden Önemli Geri Dönüşüm Projesi

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, çevre bilinci ile yürüttüğü projeler çerçevesinde geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü Müdürü Elif Telli, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, devam eden “Sıfır atık projesi” kapsamında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Telli, geri dönüşüm sürecinde deriden, dantelden, fermuarlardan ve kumaşlardan elde edilen malzemeleri değerlendirerek çanta, dekoratif yastık ve panolar ürettiklerini belirtti. Bu malzemelerin ayrıca enstitünün kadın koleksiyonlarında da kullanıldığını vurguladı.

ÇEVRE BİLİNCİ ÇALIŞMALARINA DEVAM

“Çevre bilinci ile çalışmak bizim birinci vazifemiz” ifadelerini kullanan Telli, Türkiye’nin öncülük ettiği iklim değişikliği projelerine de destek sağladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen çevre projelerine katkıda bulunduklarını belirten Telli, sürdürülebilirliği ve çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin devam edeceği bilgisini verdi. Geri dönüşüm projelerine gösterilen ilginin kendilerine memnuniyet sağladığını kaydeden Telli, destek veren herkese teşekkür etti.