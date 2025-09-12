Kütahya OSB, Acil Sağlık İstasyonu İnşaatında

ZAFERTEPE’DE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAATI BAŞLADI

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, hayırsever iş insanlarının destekleriyle Zafertepe’de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun inşaatını başlattı. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, inşaat alanını ziyaret ederek güncel durumu inceledi. Bu ziyaret kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergin ile Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, Yönetim Kurulu Üyelerine devam eden çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler sundu.

İNŞAAT SÜRECİNİN DETAYLARI VE KATKILAR

İnşaatın mevcut durumu ve ilerleyen süreç hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra, istasyonun tamamlanmasının bölgeye sağlayacağı katkılara vurgu yapıldı. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun hayata geçirilmesi için Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak uzun süredir yoğun bir mesai harcadık. Bugün geldiğimiz noktada nihayet sonuca ulaştık ve istasyonun inşaatına başladık. Bu istasyon, hem Zafertepe mevkiine hem de Kütahya OSB’ye acil durumlarda en hızlı şekilde müdahale edebilecek kapasiteye sahip olacak. Yapım sürecinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin önemli katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, istasyonun en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YENİ DÖNEM

Acil sağlık hizmetleri istasyonunun bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak acil durumlara daha hızlı yanıt verme kapasitesini güçlendireceği belirtiliyor. Bu geliştirme, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin sağlık alanındaki yatırım ajandasında önemli bir yere sahip. Projenin kısa sürede tamamlanması, özellikle Zafertepe bölgesindeki halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.