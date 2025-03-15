Kütahya Osb’de Yatırımcılar İstişare Toplantısında Buluştu

YATIRIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları, gelecek projeleri, mevcut durumları ve ortak hedefleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen İstişare Toplantısı’nda buluştu. Toplantı öncesinde, Ramazan ayının manevi havasına uygun bir iftar yemeği organize edildi. Bu buluşma, sanayicilerin birlik ve beraberliğini pekiştirirken, aynı zamanda iş dünyasındaki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunma fırsatı sundu.

GELİŞİM PROJELERİ ELE ALINDI

İftar programının ardından gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya OSB’deki mevcut yatırımlar, sanayi bölgesinin gelişimi ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı. Yatırımcıların talepleri ve önerileri de dikkate alınan toplantıda, bölgedeki sanayi altyapısı, enerji kullanımı, lojistik avantajlar ve planlanan iyileştirmeler hakkında bilgiler paylaşıldı. Kütahya OSB yönetimi, yatırımcılarla olan iletişimi güçlendirmek ve sanayi bölgesinin gelişimini desteklemek amacıyla bu tür istişare toplantılarının önemine vurgu yaptı.

ORTAK AKIL İLE HAREKET EDİYORUZ

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, toplantıda yaptığı açıklamalarda, “Sanayicilerimizle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinlemek, Kütahya OSB’yi daha ileriye taşımak adına büyük önem taşıyor. Bu tür istişare toplantıları sayesinde sanayi bölgemizin gelişimi için ortak akıl ile hareket ederek güçlü ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz. Katılımlarınız için hepinize Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bölgedeki sanayi işletmelerinin karşılaştığı ortak sorunlara çözüm üretmek ve iş birliği imkanlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, yatırımcıların katılımıyla olumlu bir şekilde sona erdi.