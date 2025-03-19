Kütahya OSB’den İl Müdürlüğüne Ziyaret

KÜTAHYA OSB YÖNETİMİNDEN YENİ İL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, yeni atanan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş’i hayırlı olsun ziyaretiyle kutladı. Bu ziyarete, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçar, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

ZİYARETTE BAŞARILAR DİLEDİLER

Ziyaret esnasında Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Ertan Keleş’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Kütahya’nın kültürel miraslarından biri olarak bilinen çini tabak hediye etti. Ziyaret, Kütahya OSB ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki iş birliğini ve iletişimi güçlendirme temennileriyle sona erdi.